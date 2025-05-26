Трамп осознал, что Путин его обманул, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о войне в Украине. По его мнению, американский лидер Дональд Трамп осознал обман российского диктатора Владимира Путина.

Кроме этого, Макрон отметил, что Москва, ведя войну в Украине при поддержке северокорейских солдат, дестабилизирует не только Европу, но и Азию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

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Что сказал Макрон о войне в Украине

Во время тура по Юго-Восточной Азии французский лидер призвал к "сохранению порядка, основанного на правилах" в глобальном контексте "серьезных дисбалансов". Он также обратился к Вьетнаму и Индонезии – странам, которые покупали вооружение у России, но сейчас ищут альтернативных поставщиков.

Макрон подчеркнул, что события, которые происходят в Украине, являются неприемлемыми и крайне серьезными. А также отметил, что нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно бомбить. По его словам, такая двойная риторика Кремля демонстрирует неискренность любых заявлений о диалоге.

Я считаю, что президент Трамп осознал: когда президент Путин говорил ему о готовности к миру – он врал,

– добавил Макрон и призвал к как можно более длительному прекращению огня.

Заметим, что ранее президент Франции также призвал Дональда Трампа усилить давление на Россию. К таким мерам Макрон предлагает прибегнуть из-за того, что Кремль игнорирует требования о перемирии.