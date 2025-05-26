Окрім цього, Макрон зазначив, що Москва, ведучи війну в Україні за підтримки північнокорейських солдатів, дестабілізує не лише Європу, а й Азію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

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Що сказав Макрон про війну в Україні

Під час туру Південно-Східною Азією французький лідер закликав до "збереження порядку, заснованого на правилах" у глобальному контексті "серйозних дисбалансів". Він також звернувся до В'єтнаму та Індонезії – країн, які купували озброєння в Росії, але зараз шукають альтернативних постачальників.

Макрон наголосив, що події, які відбуваються в Україні, є неприйнятними та вкрай серйозними. А також зазначив, що не можна заявляти про готовність до переговорів і водночас бомбити. За його словами, така подвійна риторика Кремля демонструє нещирість будь-яких заяв про діалог.

Я вважаю, що президент Трамп усвідомив: коли президент Путін говорив йому про готовність до миру – він брехав,

– додав Макрон та закликав до якомога тривалішого припинення вогню.

Зауважимо, що раніше президент Франції також закликав Дональда Трампа посилити тиск на Росію. До таких заходів Макрон пропонує вдатися через те, що Кремль ігнорує вимоги щодо перемир'я.