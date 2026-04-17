В Европе ожидают завершения войны в Украине до 2030 года

В Европе рассчитывают, что война в Украине завершится до 2030 года. Европейцы рассчитывают до этого времени подготовиться к возможным угрозам со стороны России.

Об этом заявил начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина в интервью изданию Le Soir.

Интересно Проще, чем в Украине: Андрющенко ответил, почему Россия планирует атаковать НАТО

Почему Европа говорит, что война в Украине закончится до 2030 года?

2030 год будет тяжелым временем для Европы. К тому времени война в Украине, мы надеемся, закончится. Россия будет там со своей армией численностью от 650 000 до 700 000 опытных солдат,

– сказал Фредерик Вансина.

По его словам, страны Европы должны использовать это время для укрепления собственной обороноспособности и достижения такого уровня военной готовности, который станет сдерживающим фактором для Кремля.

"Поэтому в 2030 году мы должны иметь возможность сказать Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы. У нас еще есть несколько лет впереди. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые покупают для нас это время. Вот почему мы так решительно их поддерживаем", – добавил он.

Вансина отметил, что сейчас боевые действия в Украине зашли в определенный тупик, однако Россия продолжает удерживать значительный военный ресурс – на фронте находятся сотни тысяч подготовленных военных.

В России все еще функционирует военная экономика, которая ежедневно производит военную технику, а российский нарратив остается воинственным и наступательным,

– сказал начальник бельгийского Генштаба.

Он также обратил внимание на намерения российского руководства увеличить численность армии до 1,5 миллиона человек, а также на риторику по возвращению к границам 1997 года, что фактически означает вытеснение НАТО из Центральной Европы.

"Как только этот конфликт в Украине закончится, нам нужно будет быть достаточно сильными в Европе, чтобы сдерживать россиян. И все это на фоне наших нынешних отношений с Соединенными Штатами", - резюмировал Вансина.

Действительно ли США готовятся вывести войска из Европы?