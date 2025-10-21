Готовы потратить миллионы: Британия создает планы развертывания войск в Украине в случае перемирия
- Великобритания планирует потратить более 100 миллионов фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию войск в Украине в случае мирного соглашения.
- Джон Гили заявил, что британские войска могут быть направлены для помощи в обеспечении безопасности границ Украины, если Трамп достигнет перемирия.
Великобритания уже готовится к возможному развертыванию войск в Украине в случае достижения мирного соглашения между ней и Россией. Для этого Лондон готов потратить более 100 миллионов фунтов стерлингов.
Соответствующее заявление в понедельник, 20 октября, сделал министр обороны Джон Гили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Какой план рассматривает Британия?
Джон Гили заявил, что Владимир Путин считает Великобританию своим "врагом номер один" из-за поддержки Киева со стороны Лондона. Он предположил возможное развертывание войск в Украине в случае мирного соглашения.
План на этот счет предусматривает подготовку военнослужащих к участию в многонациональных силах, которые будут направлены для помощи в обеспечении безопасности границ Украины, если Трамп достигнет перемирия.
Таким образом британский министр дал понять, что британские войска могут быть готовы к развертыванию, как только будет заключено соглашение, и отметил, что это может предусматривать пребывание солдат на местах.
Соответствующие силы, по его словам, помогут обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины и подготовить ее войска, если Россия все же согласится прекратить полномасштабную войну.
Итак, поскольку президент США возглавляет усилия по достижению мира здесь, в Европе, мы готовы возглавить работу по его обеспечению в долгосрочной перспективе... Относительно наших Вооруженных Сил, я уже пересматриваю уровни готовности и ускоряю выделение миллионов фунтов стерлингов финансирования для подготовки к любому возможному развертыванию в Украине,
– заявил Джон Гили.
Как Британия пытается приблизить мир?
Премьер-министр Великобритании Стармер предложил Соединенным Штатам работать над мирным соглашением для Украины по аналогии с 20-пунктовым планом Дональда Трампа по Сектору Газа.
Также недавно в Великобритании заявили, что доставили в Украину на несколько месяцев раньше запланированного срока сотни ракет, которые защищают Украину еще с начала полномасштабного вторжения.
По данным Financial Times, Украина углубляет сотрудничество с НАТО по разведданным и применению их для дальнобойных ударов по России, в частности Великобритания уже участвует в украинских операциях.