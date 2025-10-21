Соответствующее заявление в понедельник, 20 октября, сделал министр обороны Джон Гили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Какой план рассматривает Британия?

Джон Гили заявил, что Владимир Путин считает Великобританию своим "врагом номер один" из-за поддержки Киева со стороны Лондона. Он предположил возможное развертывание войск в Украине в случае мирного соглашения.

План на этот счет предусматривает подготовку военнослужащих к участию в многонациональных силах, которые будут направлены для помощи в обеспечении безопасности границ Украины, если Трамп достигнет перемирия.

Таким образом британский министр дал понять, что британские войска могут быть готовы к развертыванию, как только будет заключено соглашение, и отметил, что это может предусматривать пребывание солдат на местах.

Соответствующие силы, по его словам, помогут обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины и подготовить ее войска, если Россия все же согласится прекратить полномасштабную войну.

Итак, поскольку президент США возглавляет усилия по достижению мира здесь, в Европе, мы готовы возглавить работу по его обеспечению в долгосрочной перспективе... Относительно наших Вооруженных Сил, я уже пересматриваю уровни готовности и ускоряю выделение миллионов фунтов стерлингов финансирования для подготовки к любому возможному развертыванию в Украине,

– заявил Джон Гили.

Как Британия пытается приблизить мир?