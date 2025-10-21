Відповідну заяву у понеділок, 20 жовтня, зробив міністр оборони Джон Гілі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Який план розглядає Британія?

Джон Гілі заявив, що Володимир Путін вважає Велику Британію своїм "ворогом номер один" через підтримку Києва з боку Лондона. Він припустив можливе розгортання військ в Україні у разі мирної угоди.

План щодо цього передбачає підготовку військовослужбовців до участі в багатонаціональних силах, які будуть направлені для допомоги в забезпеченні безпеки кордонів України, якщо Трамп досягне перемир'я.

Таким чином британський міністр дав зрозуміти, що британські війська можуть бути готові до розгортання, щойно буде укладено угоду, і зазначив, що це може передбачати перебування солдатів на місцях.

Відповідні сили, за його словами, допоможуть забезпечити безпеку повітряного та морського простору України та підготувати її війська, якщо Росія все ж погодиться припинити повномасштабну війну.

Отже, оскільки президент США очолює зусилля з досягнення миру тут, в Європі, ми готові очолити роботу з його забезпечення в довгостроковій перспективі... Щодо наших Збройних Сил, я вже переглядаю рівні готовності та прискорюю виділення мільйонів фунтів стерлінгів фінансування для підготовки до будь-якого можливого розгортання в Україні,

– заявив Джон Гілі.

Як Британія намагається наблизити мир?