Про це в коментарі Business Insider розповів британський підполковник Бен Ірвін-Кларк.

Що найбільше здивувало українських військових?

За словами офіцера, за 20 років служби він жодного разу не стикався з використанням сіток для захисту від безпілотників. Водночас для українських військових це вже базовий елемент оборони на фронті.

Ірвін-Кларк зазначив, що українські бійці були "абсолютно приголомшені", не побачивши сіток під час навчань, адже в умовах сучасної війни дрони становлять одну з головних загроз. Після цього британським військовим довелося оперативно шукати рішення – вони зібрали сотні метрів старих рибальських сіток у портах на сході Англії та почали використовувати їх під час тренувань. Офіцер визнав, що не впевнений у їхній ефективності проти бойових дронів, однак для навчальних цілей вони виявилися корисними.

Він наголосив, що це лише один із прикладів того, як досвід українців вплинув на підхід британської армії до сучасної війни.

Командир програми навчання полковник Бордман також зазначив, що традиційна тактика армій НАТО може не працювати в реальних бойових умовах, тому Велика Британія активно адаптує український досвід, зокрема у веденні окопних боїв та використанні безпілотників. Британці вже створили власний "центр дронів", де військові навчаються ремонтувати та застосовувати БПЛА.

Яка ситуація на українському фронті?