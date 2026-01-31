Об этом в комментарии Business Insider рассказал британский подполковник Бен Ирвин-Кларк.
Смотрите также Купянск-Узловой под полным контролем Сил обороны, – DeepState
Что больше всего удивило украинских военных?
По словам офицера, за 20 лет службы он ни разу не сталкивался с использованием сеток для защиты от беспилотников. В то же время для украинских военных это уже базовый элемент обороны на фронте.
Ирвин-Кларк отметил, что украинские бойцы были "абсолютно ошеломлены", не увидев сеток во время учений, ведь в условиях современной войны дроны представляют одну из главных угроз. После этого британским военным пришлось оперативно искать решение – они собрали сотни метров старых рыболовных сетей в портах на востоке Англии и начали использовать их во время тренировок. Офицер признал, что не уверен в их эффективности против боевых дронов, однако для учебных целей они оказались полезными.
Он отметил, что это лишь один из примеров того, как опыт украинцев повлиял на подход британской армии к современной войне.
Командир программы обучения полковник Бордман также отметил, что традиционная тактика армий НАТО может не работать в реальных боевых условиях, поэтому Великобритания активно адаптирует украинский опыт, в частности в ведении окопных боев и использовании беспилотников. Британцы уже создали собственный "центр дронов", где военные учатся ремонтировать и применять БПЛА.
Какова ситуация на украинском фронте?
Российские войска продолжают наступательные действия на Севере Украины, но без значительных территориальных достижений. В разных областях, в частности Донецкой и Запорожской, зафиксированы локальные продвижения, но большинство заявлений о "захвате" остаются неподтвержденными.
На прошлой неделе на фронте произошло 1 052 боевых столкновения, больше всего – в Донецкой области и Запорожье. Российские войска пытаются продвигаться в районе Волчанска, в направлении Славянска, на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что Россия активно перемещает технику и военных через Мариуполь на Гуляйпольское направление, считая его приоритетным. На Гуляйпольском направлении россияне ожидают улучшения погодных условий для продолжения штурмов.