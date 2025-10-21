Готові витратити мільйони: Британія створює плани розгортання військ в Україні у разі перемир'я
- Велика Британія планує витратити понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку до можливого розгортання військ в Україні в разі мирної угоди.
- Джон Гілі заявив, що британські війська можуть бути направлені для допомоги в забезпеченні безпеки кордонів України, якщо Трамп досягне перемир'я.
Велика Британія вже готується до можливого розгортання військ в Україні в разі досягнення мирної угоди між нею та Росією. Для цього Лондон готовий витратити понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів.
Відповідну заяву у понеділок, 20 жовтня, зробив міністр оборони Джон Гілі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
Який план розглядає Британія?
Джон Гілі заявив, що Володимир Путін вважає Велику Британію своїм "ворогом номер один" через підтримку Києва з боку Лондона. Він припустив можливе розгортання військ в Україні у разі мирної угоди.
План щодо цього передбачає підготовку військовослужбовців до участі в багатонаціональних силах, які будуть направлені для допомоги в забезпеченні безпеки кордонів України, якщо Трамп досягне перемир'я.
Таким чином британський міністр дав зрозуміти, що британські війська можуть бути готові до розгортання, щойно буде укладено угоду, і зазначив, що це може передбачати перебування солдатів на місцях.
Відповідні сили, за його словами, допоможуть забезпечити безпеку повітряного та морського простору України та підготувати її війська, якщо Росія все ж погодиться припинити повномасштабну війну.
Отже, оскільки президент США очолює зусилля з досягнення миру тут, в Європі, ми готові очолити роботу з його забезпечення в довгостроковій перспективі... Щодо наших Збройних Сил, я вже переглядаю рівні готовності та прискорюю виділення мільйонів фунтів стерлінгів фінансування для підготовки до будь-якого можливого розгортання в Україні,
– заявив Джон Гілі.
Як Британія намагається наблизити мир?
Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер запропонував Сполученим Штатам працювати над мирною угодою для України за аналогією з 20-пунктовим планом Дональда Трампа щодо Сектора Гази.
Також нещодавно у Великій Британії заявили, що доставили до України на декілька місяців раніше запланованого терміну сотні ракет, які захищають Україну ще з початку повномасштабного вторгнення.
За даними Financial Times, Україна поглиблює співпрацю з НАТО щодо розвідданих і застосування їх для далекобійних ударів по Росії, зокрема Велика Британія вже бере участь в українських операціях.