Чтобы успокоить Трампа: Британия может отправить войска в Гренландию, – The Telegraph

Великобритания ведет переговоры с европейскими союзниками относительно возможного развертывания военных сил в Гренландии в рамках миссии НАТО для того, чтобы успокоить американского президента Дональда Трампа.

Соответствующие силы охраняли бы Арктику, в чем заинтересован президент США. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники, передает 24 Канал.

Какой вариант рассматривает Великобритания?

По данным издания, сейчас обсуждают планы возможной миссии НАТО на острове, который Трамп стремится захватить из соображений безопасности. Британские чиновники уже встретились с коллегами из Германии, Франции и других стран.

Хотя подобные планы еще находятся на начальной стадии, однако известно, что уже рассматривают возможное развертывание британских солдат, военных кораблей, а также самолетов для защиты Гренландии от России и Китая.

По словам собеседников, европейцы надеются, что весомое усиление их присутствия в Арктике убедит Дональда Трампа отказаться от собственных амбиций относительно аннексии такого стратегического острова.

Согласно обнародованной информации, это дало бы ему возможность провозгласить победу для американских налогоплательщиков, аргументируя это тем, что Европа берет на себя большую часть расходов на охрану Атлантики.

Источники в британском правительстве рассказали, что премьер-министр Кир Стармер "чрезвычайно серьезно" отнесся к угрозе со стороны России и Китая в этом регионе и согласился с необходимостью принять меры по этому поводу.

Мы разделяем мнение президента Трампа – растущую агрессию России в Северном Ледовитом океане необходимо сдержать, а евроатлантическую безопасность – усилить... Великобритания сотрудничает с союзниками по НАТО, чтобы активизировать усилия по усилению сдерживания и обороны Арктики,

– сообщил один из собеседников.

Соответствующую идею уже обсудили на встрече союзников НАТО в Брюсселе 9 января. Члены Альянса поручили командованию ОВС НАТО в Европе определить, что еще можно сделать для обеспечения безопасности в Арктике.

Предположительно, это может быть полномасштабное развертывание войск или сочетание ограниченных во времени учений, обмена разведданными, развития потенциала и перераспределения расходов на оборону, и будет проводиться под флагом НАТО.

Что этому предшествовало?