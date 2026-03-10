Франция разворачивает свои войска на Кипре и на Ближнем Востоке: цель – исключительно оборонительные меры

Франция развернет восемь фрегатов, два десантных вертолетоносца и авианосец в восточной части Средиземного моря и Красного моря. Миссия направлена на поддержку оборонительной позиции и свободы судоходства.

Об этом сообщают издания CNN, Sky News й The Associated Press.

Франция разворачивает свои войска: что известно?

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в рамках оборонительных мероприятий в восточной части Средиземного и Красного морей будут развернуты военно-морские силы Франции, в частности 8 фрегатов, два десантных вертолетоносца и авианосец "Шарль де Голль". На борту последнего будет находиться 20 истребителей Rafale. Он назвал такие действия "беспрецедентным".

Наша цель – поддерживать чисто оборонительную позицию, стоя бок о бок со всеми странами, на которые напал Иран в ответ, чтобы обеспечить наше доверие и сделать свой вклад в региональную деэскалацию,

– сказал Макрон на Кипре.

Впоследствии, выступая на борту авианосца "Шарль де Голль", Макрон отметил, что Франция будет работать над сохранением свободного судоходства и будущим восстановлением движения в Ормузском проливе. Президент подчеркнул, что Франция не участвует в конфликте на Ближнем Востоке, но действует в рамках обороны.

По словам Макрона, присутствие Франции на Кипре демонстрирует силу страны, которая стремится обеспечить баланс мира между союзниками.

Во время разговора со своим кипрским коллегой Никосом Христодулидесом и греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом Макрон сказал: "Когда на Кипр нападают, нападают на всю Европу".

В то же время Мицотакис заявил, что пришло время четко показать, что каждый сантиметр европейской территории является неприкосновенным. И добавил, что все действия Европы имеют сугубо оборонительный характер.

Какие еще инициативы обсудил Макрон на Кипре?

Во время визита на Кипр французский лидер обсудил с несколькими европейскими странами и Индией еще одно предложение. Речь идет об инициативе под руководством Франции, которая предусматривает привлечение европейских и других государств к сопровождению нефтегазовых танкеров с целью постепенного восстановления движения в Ормузском проливе вблизи Ирана. Макрон планирует начать действовать "как можно скорее после завершения напряженной фазы конфликта".

Президент Франции в очередной раз подчеркнул, что цель этой миссии будет исключительно мирной и оборонительной.

Для наших экономик и мировой экономики важно обеспечить свободу судоходства и морскую безопасность в регионе,

– сказал он.

Что известно об иранской атаке на Кипр?