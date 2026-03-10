Франция разворачивает свои войска на Кипре и на Ближнем Востоке: цель – исключительно оборонительные меры
- Франция разворачивает военно-морские силы в восточной части Средиземного и Красного морей, включая авианосец "Шарль де Голль", с целью обороны и поддержки свободы судоходства.
- Во время визита на Кипр, Макрон обсудил инициативу по сопровождению нефтегазовых танкеров с европейскими странами и Индией для восстановления движения в Ормузском проливе.
Франция развернет восемь фрегатов, два десантных вертолетоносца и авианосец в восточной части Средиземного моря и Красного моря. Миссия направлена на поддержку оборонительной позиции и свободы судоходства.
Франция разворачивает свои войска: что известно?
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в рамках оборонительных мероприятий в восточной части Средиземного и Красного морей будут развернуты военно-морские силы Франции, в частности 8 фрегатов, два десантных вертолетоносца и авианосец "Шарль де Голль". На борту последнего будет находиться 20 истребителей Rafale. Он назвал такие действия "беспрецедентным".
Наша цель – поддерживать чисто оборонительную позицию, стоя бок о бок со всеми странами, на которые напал Иран в ответ, чтобы обеспечить наше доверие и сделать свой вклад в региональную деэскалацию,
– сказал Макрон на Кипре.
Впоследствии, выступая на борту авианосца "Шарль де Голль", Макрон отметил, что Франция будет работать над сохранением свободного судоходства и будущим восстановлением движения в Ормузском проливе. Президент подчеркнул, что Франция не участвует в конфликте на Ближнем Востоке, но действует в рамках обороны.
По словам Макрона, присутствие Франции на Кипре демонстрирует силу страны, которая стремится обеспечить баланс мира между союзниками.
Во время разговора со своим кипрским коллегой Никосом Христодулидесом и греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом Макрон сказал: "Когда на Кипр нападают, нападают на всю Европу".
В то же время Мицотакис заявил, что пришло время четко показать, что каждый сантиметр европейской территории является неприкосновенным. И добавил, что все действия Европы имеют сугубо оборонительный характер.
Какие еще инициативы обсудил Макрон на Кипре?
Во время визита на Кипр французский лидер обсудил с несколькими европейскими странами и Индией еще одно предложение. Речь идет об инициативе под руководством Франции, которая предусматривает привлечение европейских и других государств к сопровождению нефтегазовых танкеров с целью постепенного восстановления движения в Ормузском проливе вблизи Ирана. Макрон планирует начать действовать "как можно скорее после завершения напряженной фазы конфликта".
Президент Франции в очередной раз подчеркнул, что цель этой миссии будет исключительно мирной и оборонительной.
Для наших экономик и мировой экономики важно обеспечить свободу судоходства и морскую безопасность в регионе,
– сказал он.
Что известно об иранской атаке на Кипр?
Иранские "Шахеды" 2 марта атаковали авиабазу Великобритании на Кипре. Дроны летели из Ливана и содержали российские детали.
СМИ сообщают, что один беспилотник повредил ангар на базе Королевских военно-воздушных сил. Еще два дрона были сбиты британскими военными самолетами.
1 марта на Кипр летели две баллистические ракеты. Силы противовоздушной обороны сумели обезвредить иранские цели. Однако информации о точном месте падения неизвестно.
Известно, что Великобритания не вовлечена в операцию США и Израиля против Ирана, впрочем Лондон позволил использовать свои военные базы для атаки против Тегерана.