Президент США Дональд Трамп заявил, что американских войск не будет на украинской земле. Соответствующими мерами будут заниматься европейские страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report. Ранее американский лидер придерживался неоднозначной позиции по этому поводу.

Что заявил Трамп о возможном участии войск США?

Американский президент в комментарии Fox News отрицает возможность участия войск США в пребывании на территории Украины в рамках гарантий безопасности Киеву, пока он занимает эту должность. По его словам, их обеспечит Европа.

В Украине не будет американских войск,

– заявил он.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что это именно Франция, Германия и Великобритания стремятся, чтобы наземные войска были включены в гарантии безопасности Украины, поэтому очевидно этот вопрос будет их зоной ответственности.

"Они хотят иметь "сапоги на земле"... И я не думаю, что это будет проблемой, честно говоря. Я думаю, что Путин уже устал от этого. Думаю, все устали. Но никогда не знаешь наверняка. Мы узнаем о президенте Путине в течение следующих нескольких недель, это я могу вам сказать. И мы увидим, куда все это будет двигаться", – добавил он.

Что этому предшествовало?