Стало известно, как именно Уолтц добавил журналиста The Atlantic к секретному чату в Signal

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц случайно добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в чат Signal, где топ-чиновники обсуждали удары по Йемену. Вокруг инцидента вспыхнул скандал.

Как показало внутреннее расследование Уолтц случайно добавил журналиста к групповому чату Signal, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Как Уолтц мог добавить журналиста в тайный чат

Как выяснилось, Уолтц еще несколько месяцев назад ошибочно сохранил номер журналиста под именем другого лица, которое на самом деле собирался добавить в чат.

Эта ошибка была одной из нескольких, ставших известны во время внутреннего расследования Белого дома. Оно выявило ряд мелких просчетов, которые начались еще во время предвыборной кампании 2024 года и оставались незамеченными вплоть до создания Уолтцем группового чата в прошлом месяце.

Трамп на короткое время рассматривал возможность увольнения Волца из-за этого инцидента. Президента США больше всего задело то, что у Уолтца в телефоне был номер Джеффри Голдберга, главного редактора журнала The Atlantic (издание, которое Трамп ненавидит), чем сам факт обсуждения военной операции в незащищенной системе вроде Signal.

Однако Трамп решил не увольнять Уолтца, поскольку не хотел дать The Atlantic или СМИ повод для триумфа из-за отставки чиновника в начале его второго срока. Трампа также успокоили результаты внутреннего расследования.

Так, расследование показало, что номер Голдберга сохранился в телефоне Уолтца в результате маловероятного совпадения событий, начавшегося с электронного письма от Голдберга в кампанию Трампа в октябре.

По словам трех человек, знакомых с расследованием, Голдберг тогда прислал письмо с вопросами по статье, в которой критиковал Трампа за его отношение к раненым военным. Чтобы ответить на критику, кампания привлекла Уолтца как своего представителя по вопросам безопасности.

Это письмо переслали тогдашнему пресс-секретарю кампании Брайану Хьюзу, который скопировал текст электронного письма вместе с подписью и номером Голдберга и направил это в сообщении Уолтцу – чтобы тот был в курсе будущей публикации.

Как говорят источники, Уолтц не звонил Голдбергу, но случайно сохранил его номер в своем iPhone под контактом самого Хьюза, который сейчас является представителем Совета нацбезопасности.

По данным Белого дома, номер сохранился вследствие автоматического "обновления контактов" на iPhone – функции, при которой телефон самостоятельно добавляет ранее неизвестный номер к существующему контакту, если считает, что они связаны;связаны.

Эта ошибка оставалась незамеченной вплоть до прошлого месяца, когда Уолтц хотел добавить Хьюза к чату в Signal, впрочем, вместо этого добавил номер Голдберга к цепочке сообщений от 13 марта, где несколько высокопоставленных чиновников США обсуждали планы ударов по хуситам.