"Это смешно": Волц отрицает, что последнее решение США вознаграждает Россию
- Минфин США продлил лицензию на покупку российской нефти до 16 мая.
- Посол США в ООН Майк Волц отверг обвинения в вознаграждении России, заявив, что это решение имеет рыночную логику и не меняет позицию США относительно войны России против Украины.
Минфин США продлил лицензию на покупку российской нефти до 16 мая. Владимир Зеленский раскритиковал такой шаг американцев, заявив, что российская нефть "конвертируется в новые удары по Украине".
Между тем в Вашингтоне отвергают обвинения, что, мол, лицензия на покупку российской нефти стала подарком для Кремля. В частности, против такого мнения выступил посол США в ООН Майк Волц в интервью NBC News. Об этом пишет The Kyiv Independent.
Как у Трампа комментируют смягчение санкций против нефти из России?
Журналистка спросила Волца, почему США должны вознаграждать Россию – союзника Ирана.
"Эта нефть все равно шла на рынок. И теперь вместо того, чтобы идти только в Китай, она может поступать и к некоторым нашим союзникам и партнерам – это во-первых. А во-вторых, что потеряла Россия? Россия потеряла одного из своих военных партнеров – своего крупнейшего поставщика дронов, Иран, чей военно-промышленный комплекс был фактически разрушен", – заявил Волц.
Чиновник заявил, что решение Минфина ослабить санкции против российской нефти якобы не является поддержкой Москвы.
Это не вознаграждает Россию. Это смешно,
– сказал чиновник.
По его словам, такие решения связаны с рыночной логикой и не меняют якобы жесткой позиции США относительно войны России против Украины.
Что этому предшествовало?
Комментарии Волца прозвучали после того, как 17 апреля Министерство финансов США выдало временную лицензию, которая возобновляет санкционное исключение и позволяет странам покупать российскую нефть, застрявшую в море.
Генеральная лицензия, выдана Управлением по контролю за иностранными активами США, заменяет предыдущее разрешение, срок действия которого истек 11 апреля.
Ослабление санкций продлили через два дня после того, как министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация "не будет возобновлять генеральную лицензию на российскую нефть". Новая лицензия позволяет странам покупать российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на суда по состоянию на 15 апреля, до 16 мая.
Администрация Трампа объяснила такие исключения необходимостью сдержать резкий рост цен на нефть после войны США и Израиля против Ирана.
По сообщениям, Москва заработала миллиарды прибыли с начала войны в Иране.
Оценки демократов Сената США свидетельствуют, что Россия получала дополнительно 150 миллионов долларов в день – более 4 миллиардов долларов до момента завершения действия первого исключения.