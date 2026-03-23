Склады до отказа забиты ракетами: Иран показал одно из своих подземных хранилищ с оружием

Война на Ближнем Востоке продолжается уже более 3 недель. Несмотря на заявления США, Иран все еще сохраняет военный потенциал. Об этом свидетельствует распространенное иранской стороной видео с одного из подземных хранилищ оружия.

Такую информацию передает ресурс Clash Report.

Что известно о вооружении Ирана?

Снятые кадры демонстрируют базу противовоздушной обороны страны, где хранятся большие запасы ракет, функционирует безопасная система перезарядки вооружения и достаточно места для сокрытия основных средств ПВО.

Иран похвастался вооружением: смотрите видео

Интересно, что Дональд Трамп заявил о якобы успешных переговорах с иранской стороной. Он утверждал, что страна согласилась отказаться от ядерного вооружения. При этом власти Ирана опровергают слова американского лидера и говорят, что тот, мол, "отступает" после предупреждений Тегерана.

