Раскритиковал союзников по НАТО: Хегсет выступил с новым заявлением о присутствии войск США в Европе

Министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал союзников по НАТО, заявив о пересмотре вопроса о размещении американских войск и баз в Европе. Он также подчеркнул, что требование Вашингтона о поддержке стало своеобразным тестом для партнеров, который, по его словам, прошли не все.

Об этом он заявил в ходе встречи министров обороны стран НАТО, сообщает 24 Канал.

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По словам Хегсета, президент Дональд Трамп "подверг союзников испытанию" – поддержать Америку, когда Вашингтон обратился за помощью. Однако, по словам министра, "слишком многие" союзники не смогли этого сделать.

Он подчеркнул, что США на протяжении многих поколений обеспечивали защиту Европы. В то же время министр заявил, что ряд союзников не предоставил ожидаемого доступа к своим базам, портам и воздушному пространству для американских операций против целей на Ближнем Востоке.

Слишком многие из наших союзников сказали "нет" или пытались увязать нас в запутанных юридических дебатах, либо публично критиковали нас за то, что мы делаем то, чего они не готовы или не способны сделать. Это было позорно,

– заявил Хегсет.

Гегсет также обвинил ведущие экономики Альянса в том, что они до сих пор рассчитывают на "бесплатную защиту". Вместе с тем он анонсировал шестимесячный пересмотр Министерством обороны США дислокации войск и баз в Европе, назвав его "Обзором НАТО 3.0".

По словам министра, ежегодные взносы США в НАТО будут зависеть от того, будут ли другие страны достигать целей по оборонным расходам.

Если другие союзники не будут тратить средства в срочном порядке, наши взносы уменьшатся. НАТО станет организацией, работающей в двустороннем режиме,

– заявил министр обороны США.

К слову, в мае Хегсет заявлял, что США сделали все возможное, чтобы поддержать Украину в ее борьбе с Россией, а также добавил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы Киев и в дальнейшем мог сопротивляться агрессии России.

Также он отмечал, что Европа существенно увеличила свое участие в поддержке Украины. В то же время Киев, по его словам, использует помощь очень эффективно – не хуже, а иногда даже лучше, чем ожидалось.