Россия очень заинтересована возобновить авиасообщение с США: что хочет перевозить

Россия настаивает на восстановлении авиасообщения с Соединенными Штатами. Этот вопрос, в частности, обсуждался во время встречи делегаций в Стамбуле. Впрочем, договоренностей, вероятно, достичь не удалось.

Москва серьезно заинтересована в возобновлении перелетов по нескольким причинам. Одной из них является стремление продемонстрировать выход из международной изоляции. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал дипломат и посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый.

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Что Россия могла пообещать США

Глава российской делегации Александр Дарчиев заявил, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и США способствовало бы расширению деловых связей и межчеловеческих контактов. В то же время он не уточнил, удалось ли сторонам достичь конкретных договоренностей по этому поводу.

По словам Чалого, россияне активно продвигают идею восстановления авиасообщения, в частности из-за возможности использовать дипломатическую почту для перевозки неконтролируемых грузов. Это позволило бы, например, не сажать самолеты в западных аэропортах, на борту которых находятся подсанкционные лица.

Почта – это не конверты. Может быть перевезено все что угодно,

– подчеркнул Чалый.

В качестве примера он привел случай, когда россияне перевозили из одного посольства целый хаб с тяжелыми наркотиками. Кроме того, такой канал позволяет беспрепятственно переправлять агентуру на территорию США.

Впрочем, главная цель Москвы, по его мнению, – демонстрация выхода из международной изоляции. Дополнительным мотивом может быть создание более комфортных условий для перемещения военных преступников.

Если США и дальше будут делать уступки, даже мелкие, то вряд ли получат значительную выгоду. Единственное, что Россия сейчас может предложить американцам, – это коммерческий интерес: сотрудничество в Арктике и доступ к редкоземельным металлам.