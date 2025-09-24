В отношениях Соединенных Штатов и Беларуси происходит определенное потепление. Администрация Дональда Трампа все активнее сотрудничает с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко объяснил цель таких шагов Белого дома и сказал, какие последствия это может иметь для Украины в будущем. Напомним, что в июне спецпредставитель Кит Келлог посетил Беларусь, где встретился с Лукашенко. Встреча длилась 6,5 часов.

Чем опасно сотрудничество США и Беларуси?

По мнению политолога, одна из тем, которую американская делегация точно обсуждала с Лукашенко – это то, чтобы он избегал любых агрессивных действий против соседних стран, в частности Украины.

Беларусь сейчас используют как полигонную площадку для переговоров между США и Россией, чтобы прежде всего продемонстрировать россиянам, мол, можно договариваться,

– сказал Фесенко.

Сейчас Лукашенко небольшими партиями выпускает политзаключенных в обмен на что получает оживление и нормализацию американо-белорусских отношений. В то же время очень показательным сигналом является снятие санкций с "Белавиа", который показывает, если договариваться с Трампом, идти на компромиссы и уступки, то будет снятие санкций.

Почему именно "Белавиа"? Еще в феврале, когда начались переговоры с Россией, одно из предложений россиян, с которым американцы соглашались – восстановление прямого авиасообщения между США и Россией. Однако надо было договариваться о завершении войны в Украине, что, как известно, Кремль не захотел делать,

– отметил политолог.

Также есть много разговоров, что США могут снять санкции с белорусского калия, в котором нуждается и Вашингтон. В общем сейчас Беларусь используется, чтобы создать окно для обхода санкций якобы только с белорусами. Однако в эту санкционную дыру могут пролезать и россияне. Кремль спокойно может использовать белорусов для различных бизнес-махинаций.

