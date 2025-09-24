США почали працювати з Лукашенком, – політолог оцінив, наскільки це небезпечно
- Адміністрація Дональда Трампа активніше співпрацює з Лукашенком, що може створити ризики для України.
- Зняття санкцій з "Белавіа" та можливе зняття санкцій з білоруського калію можуть використовуватися для обходу санкцій, що може бути на користь Росії.
У відносинах Сполучених Штатів та Білорусі відбувається певне потеплішання. Адміністрація Дональда Трампа дедалі активніше співпрацює із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.
В етері 24 Каналу політолог Володимир Фесенко пояснив мету таких кроків Білого дому та сказав, які наслідки це може мати для України у майбутньому. Нагадаємо, що у червні спецпредставник Кіт Келлог відвідав Білорусь, де зустрівся з Лукашенком. Зустріч тривала 6,5 години.
Чим небезпечна співпраця США та Білорусі?
На думку політолога, одна з тем, яку американська делегація точно обговорювала з Лукашенком – це те, щоб він уникав будь-яких агресивних дій проти сусідніх країн, зокрема України.
Білорусь зараз використовують як полігонний майданчик для переговорів між США та Росією, щоб насамперед продемонструвати росіянам, мовляв, можна домовлятися,
– мовив Фесенко.
Зараз Лукашенко невеличкими партіями випускає політв'язнів в обмін на що отримує пожвавлення та нормалізацію американо-білоруських відносин. Водночас дуже показовим сигналом є зняття санкцій з "Белавіа", який показує, якщо домовлятися з Трампом, йти на компроміси та поступки, то буде зняття санкцій.
Чому саме "Белавіа"? Ще у лютому, коли почалися переговори з Росією, одна з пропозицій росіян, з якою американці погоджувалися – відновлення прямого авіасполучення між США та Росією. Однак треба було домовлятися про завершення війни в Україні, що, як відомо, Кремль не схотів робити,
– зауважив політолог.
Також є багато розмов, що США можуть зняти санкції з білоруського калію, у якому має потребу й Вашингтон. Загалом зараз Білорусь використовується, щоб створити вікно для обходу санкцій нібито тільки з білорусами. Однак у цю санкційну дірку можуть пролізати й росіяни. Кремль спокійно може використовувати білорусів для різних бізнес-махінацій.
Відновлення комунікації між США та Білоруссю: останні новини
Дональд Трамп 15 вересня провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Очільник Білого дому особисто зателефонував самопроголошеному президенту Білорусі, аби подякувати за звільнення 16 ув'язнених. Вони також обговорили питання про звільнення ще 1300 ув'язнених.
Після розмови у Білорусі висловили ідею організувати зустріч президентів України та Росії. Там зазначили про готовність сприяти "встановленню миру у братській республіці", однак підкреслили, що не наполягають на ролі посередників.
Крім цього, Мінськ запросив на російсько-білоруські військові навчання американських офіцерів, що може свідчити про прагнення Москви зменшити напруженість у відносинах із Вашингтоном.