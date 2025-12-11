США передали Европе план возможного "экономического возвращения" России, - WSJ
- США передали Европе документ с условиями возвращения России в глобальную экономику, включая инвестиции в российские сектора.
- План вызвал споры с ЕС, поскольку предусматривает восстановление потоков российских энергоносителей, что противоречит европейскому курсу на отказ от российского газа.
Соединенные Штаты передали европейским партнерам документ, в котором указаны возможные условия возвращения России в глобальную экономическую систему. В частности, путем инвестиций в ключевые секторы российской экономики.
Европа и США имеют разные взгляды на это предложение. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает 24 Канал.
Что известно о предложении?
В документе говорится о потенциальных инвестициях американских компаний в ключевые секторы российской экономики, в частности в добычу редкоземельных металлов.
План также предусматривает восстановление потоков российских энергоносителей в Европу и другие регионы мира. Такой шаг противоречит нынешнему курсу ЕС на полный отказ от российского газа.
Отдельно США описали механизмы привлечения своих финансовых компаний к проектам в Украине, в том числе путем использования около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов.
По данным издания, такие инициативы вызвали острые споры между Вашингтоном и европейскими союзниками, которые имеют разные видения будущей модели восстановления Украины и роли России в мировой экономике после завершения войны.
Что известно о документах по мирному соглашению?
Владимир Зеленский подтвердил существование трех документов по мирному соглашению, которые обсуждаются с США и Европой. Документы включают гарантии безопасности для Украины и восстановление после войны.
Первый документ рамочный, который сейчас содержит 20 пунктов и постоянно меняется.
Второй документ касается гарантий безопасности для Украины. Сейчас он обсуждается администрацией Трампа, Украиной и европейскими партнерами. Третий документ посвящен восстановлению Украины после завершения войны.