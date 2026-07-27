"Вскоре поймут цену": Иран снова пригрозил Украине

В Иране выступили с новыми угрозами в адрес Украины. В Тегеране заявили, что не оставляют без ответа никаких действий против себя.

Об этом глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи написал на своей странице в X.

Как в Иране снова пригрозили Украине?

В сообщении Азизи заявил, что "любое нападение на Иран всегда имеет свою цену" и подчеркнул, что об этом уже знают США и Израиль.

Украина тоже в скором времени может понять, что Иран не оставляет без ответа никакого действия. Список просчитавшихся продолжает расти,

– написал иранский чиновник.

Угрозы прогремели после того, как 26 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Украину в ударе по судну в Каспийском море. Он назвал атаку "вопиющим нарушением Устава ООН" и без доказательств заявил, что якобы приказ о ней отдал Израиль, стремясь втянуть Европу в войну.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявления Тегерана в интервью Sky News, подчеркнул, что Иран фактически уже стал участником войны против Украины, когда начал поставлять России ударные беспилотники "Шахед", технологии их производства и другое вооружение.

По словам главы государства, еще в первый год полномасштабной войны Иран передал России тысячи беспилотников, а затем предоставил лицензии на их производство. Зеленский подчеркнул, что такие действия Тегерана прямо поддерживают российскую агрессию против Украины.

Напомним, в результате атаки на иранское судно погиб один моряк, еще один получил ранения. Еще до официального заявления иранских властей, проиранские телеграмм-каналы распространяли карту с дальностью ракет, которые находятся на вооружении в Иране и открыто угрожали нанести удар по Украине.