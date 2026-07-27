Об этом глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи написал на своей странице в X.

Как в Иране снова пригрозили Украине?

В сообщении Азизи заявил, что "любое нападение на Иран всегда имеет свою цену" и подчеркнул, что об этом уже знают США и Израиль.

Украина тоже в скором времени может понять, что Иран не оставляет без ответа никакого действия. Список просчитавшихся продолжает расти,

– написал иранский чиновник.

Угрозы прогремели после того, как 26 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Украину в ударе по судну в Каспийском море. Он назвал атаку "вопиющим нарушением Устава ООН" и без доказательств заявил, что якобы приказ о ней отдал Израиль, стремясь втянуть Европу в войну.

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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявления Тегерана в интервью Sky News, подчеркнул, что Иран фактически уже стал участником войны против Украины, когда начал поставлять России ударные беспилотники "Шахед", технологии их производства и другое вооружение.