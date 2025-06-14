Вскоре вы снова увидите самолеты над Тегераном, – Нетаньяху
- Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о продолжении израильских воздушных операций над Тегераном, нацеленных на иранские ядерные объекты.
- Иран предупреждает о мощном ответе, заявляя о сбитии считавшихся невидимыми израильских самолетов.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пригрозил Ирану продолжением операции ЦАХАЛа. По его словам, операции ВВС Израиля над Тегераном продолжатся.
В Иране уже предупреждают о мощном ответе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
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Нетаньяху угрожает Ирану продолжением воздушной операции на его территории
Вскоре снова увидите самолеты над Тегераном, мы ударим по каждой цели режима аятолл,
– заявил Нетаньяху.
Он отметил, что Израиль нанес удар по главному объекту обогащения Ирана и нацелился на ведущую команду ученых, которые возглавляют ядерный проект.
То, что иранский режим почувствовал до сих пор, ничто по сравнению с тем, что он увидит в ближайшие дни,
– добавил Нетаньяху.
Президент Ирана заявил, что в случае продолжения "агрессии Израиля против исламской республики", Тель-Авиву следует ожидать мощного ответа. Он также похвастался, что Иран якобы сбил самолеты Израиля, "которые считались такими, которые нельзя обнаружить".