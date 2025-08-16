Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным посоветовал Владимиру Зеленскому "заключить сделку" с Москвой. Американский президент заявил, что "Россия – очень большое государство", а "Украина – нет".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время интервью для телеканала Fox News.

Почему Трамп считает, что Украине надо заключить соглашение с Россией?

На вопрос журналисту о совете американского президента для Владимира Зеленского Дональд Трамп ответил, что украинский президент должен заключить соглашение с российской стороной.

Надо заключить соглашение. Смотрите, Россия – очень большое государство, а они (Украина – 24 Канал) – нет,

– сказал глава Белого дома.

К слову, Дональд Трамп также во время этого интервью заявил, что реализация вопроса о войне в Украине теперь "полностью зависит от Зеленского". Президент США добавил, что хочет положить конец этой войне. И если удастся – это "будет очень хорошо".

Американский лидер еще не звонил Владимиру Зеленскому, чтобы подвести итоги его встречи с российским президентом на Аляске. Сейчас гарант Украины еще ожидает звонка.

В общем саммит между Трампом и Путиным длился около 5 часов. Оба президента уже покинули Аляску, расширенные консультации и обед были отменены.