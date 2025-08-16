"Росія – дуже велика держава": Трамп порадив Зеленському "укласти угоду" з Путіним
- Дональд Трамп порадив Володимиру Зеленському укласти угоду з Росією, назвавши Росію "дуже великою державою".
- Ці слова були сказані під час інтерв'ю президента США для телеканалу Fox News.
Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Путіним порадив Володимиру Зеленському "укласти угоду" з Москвою. Американський президент заявив, що "Росія – дуже велика держава", а "Україна – ні".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час інтерв'ю для телеканалу Fox News.
До теми Трамп заявив, що з Путіним вони обговорювали обмін територіями
Чому Трамп вважає, що Україні треба укласти угоду з Росією?
На запитання журналісту про пораду американського президента для Володимира Зеленського Дональд Трамп відповів, що український президент має укласти угоду з російською стороною.
Треба укласти угоду. Дивіться, Росія – дуже велика держава, а вони (Україна – 24 Канал) – ні,
– сказав глава Білого дому.
До слова, Дональд Трамп також під час цього інтерв'ю заявив, що реалізація питання щодо війни в Україні тепер "повністю залежить від Зеленського". Президент США додав, що хоче покласти край цій війні. І якщо вдасться – це "буде дуже добре".
Американський лідер ще не телефонував Володимиру Зеленському, щоб підбити підсумки його зустрічі з російським президентом на Алясці. Наразі гарант України ще очікує на дзвінок.
Загалом саміт між Трампом і Путіним тривав близько 5 годин. Обидва президенти вже покинули Аляску, розширені консультації та обід було скасовано.