Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час інтерв'ю для телеканалу Fox News.

Чому Трамп вважає, що Україні треба укласти угоду з Росією?

На запитання журналісту про пораду американського президента для Володимира Зеленського Дональд Трамп відповів, що український президент має укласти угоду з російською стороною.

Треба укласти угоду. Дивіться, Росія – дуже велика держава, а вони (Україна – 24 Канал) – ні,

– сказав глава Білого дому.

До слова, Дональд Трамп також під час цього інтерв'ю заявив, що реалізація питання щодо війни в Україні тепер "повністю залежить від Зеленського". Президент США додав, що хоче покласти край цій війні. І якщо вдасться – це "буде дуже добре".

Американський лідер ще не телефонував Володимиру Зеленському, щоб підбити підсумки його зустрічі з російським президентом на Алясці. Наразі гарант України ще очікує на дзвінок.

Загалом саміт між Трампом і Путіним тривав близько 5 годин. Обидва президенти вже покинули Аляску, розширені консультації та обід було скасовано.