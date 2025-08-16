Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Позвонил ли Трамп Зеленскому?

Накануне встречи на Аляске Дональд Трамп заявлял, что сразу после ее завершения он позвонит Владимиру Зеленскому и другим лидерам Европы. По данным издания, пока гарант Украины еще ожидает звонка.

Об этом сообщил собеседник, приближенный к Зеленскому. По его словам, президент Украины до сих пор не получил никаких известий от Трампа после его встречи с Путиным. Также окружение украинского лидера назвало изданию эту ситуацию это "очень странной".

К слову, президент США также отметил, что планирует обсудить вопрос с несколькими членами своей администрации и лидерами стран НАТО.

Дональд Трамп добавил, что надеется вскоре снова пообщаться и встретиться с Владимиром Путиным, поблагодарив его за проведенную встречу.

Ранее американский лидер оценивал успех его предстоящей встречи с Путиным на 75%, а также пригрозил санкциями в случае нерешения основного вопроса о прекращении огня в Украине. Уже по результатам саммита лидеров, на пресс-конференции они сообщили, что не добились успеха в самом главном.

После основной встречи российский диктатор и американский лидер должны были встретиться на обед, однако его упразднили, а борта с обоими президентами покинули Аляску.