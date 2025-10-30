Достаточно 1 звонка, – политолог сказал, что может изменить встречу Трампа с Си
- Политолог Игорь Рейтерович считает, что встреча Трампа с Си может положительно повлиять на войну в Украине, если их переговоры прошли хорошо.
- Китай, который поддерживал Россию, может изменить свою позицию и повлиять на окончание войны через экономическое сотрудничество с США.
В рамках визита в Азию Дональд Трамп встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Если их встреча на самом деле прошла хорошо, это может сильно повлиять на войну в Украине.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что это будет для украинцев только положительным сигналом. Главное, чтобы лидеры стран нашли общий язык по экономике.
Смотрите также В России готовят замену Путину: дипломат назвал возможные варианты
Что может изменить встреча Трампа с Си?
Политолог отметил, что Китай постоянно поддерживал Россию, даже дипломатически. Однако на встрече Трамп и Си могли прийти к общей позиции. Если не во время встречи, то это может произойти в ближайшее время.
По словам Рейтеровича, Пекин и Вашингтон могут в дальнейшем оставаться геополитическими соперниками, но быть переплетены экономически. Поэтому они будут думать, как заработать еще больше. А это возможно для обоих только после окончания российско-украинской войны.
Если бы Си занял такую позицию, было бы достаточно 1 звонка Путину. Китай тогда бы мог сказать России заканчивать войну, ведь есть уже линия разграничения и перемирие,
– подчеркнул он.
Политолог добавил, что "автором" этой идеи о перемирии и разграничении с самого начала был именно Китай. Сначала такую инициативу не воспринимали, но сейчас все может измениться. США, вероятно, попытаются нажать на Пекин, чтобы тот что-то делал, а не был наблюдателем.
Интересно! Политолог Владимир Фесенко также высказал мнение о том, что страны могут иметь прорыв в экономической сфере. Это, по его мнению, поспособствует введению переговоров о завершении войны в Украине.
Что известно о встрече Си Цзиньпина и Трампа?
- Лидеры встретились в Южной Корее, после общения Трамп назвал встречу "удивительной" и оценил ее на 12 из 10.
- Президент США заявил, что они долго говорили об Украинеу. По его словам, и Вашингтон, и Пекин погружены в борьбу и будут "работать вместе, чтобы что-то делать".
- Ранее Трамп сообщал, что на встрече он планирует решить много проблем, поэтому думал, что получит очень хороший результат как для Америки, так и для мира.