Дональд Трамп 18 мая провел встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме. Она настолько понравилась лидеру США, что он не хотел отпускать президента Украины и европейских лидеров.

Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американистка Александра Филипенко, отметив, что Трамп даже отменил следующие запланированные встречи. Это событие совсем отличалось от переговоров с Владимиром Путиным на Аляске.

Почему встреча с Зеленским понравилась Трампу?

Накануне встречи с Зеленским Трамп встретился с российским диктатором на Аляске. Политолог-американистка заметила, что если сравнить эти встречи, то можно увидеть бешеную разницу.

Прежде всего Аляска стала провалом для Трампа – он увидел, что его дипломатические усилия не работают, когда говорится о Путине. Трамп хотел побыстрее уехать, не было ни обеда, ни дополнительных встреч,

– сказала она.

Тем временем в Вашингтоне Трамп был доволен объединением Украины и Европы и во главе с Зеленским. Лидер США не хотел завершать разговоры, хотя после у него уже были запланированы другие встречи, в частности с Ричардом Гренеллом, специальным посланником США по вопросам специальных миссий, которые он отменил.

Трамп не хотел отпускать Зеленского и европейцев. Даже звонок Путину во время этого саммита должен был состояться после того, как все бы уехали. Трамп находил время и давал возможность всем высказаться,

– подчеркнула Филипенко.

Она добавила, что главной темой встречи с Зеленским были гарантии безопасности для Украины. Со стороны США работу над ними возглавит госсекретарь Марко Рубио, что очень важно, ведь он – один из самых профессиональных политиков в администрации США.