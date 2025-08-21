Аляска стала провалом, – американистка объяснила, почему встреча с Зеленским понравилась Трампу
- Трамп был доволен встречей с Зеленским в Вашингтоне, в отличие от неудачных переговоров с Путиным на Аляске.
- Лидер США даже отменил запланированные встречи, чтобы продолжить разговор с Зеленским и европейскими лидерами.
Основной темой встречи с Зеленским были гарантии безопасности для Украины, работу над которыми возглавит госсекретарь Марко Рубио.
Дональд Трамп 18 мая провел встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме. Она настолько понравилась лидеру США, что он не хотел отпускать президента Украины и европейских лидеров.
Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американистка Александра Филипенко, отметив, что Трамп даже отменил следующие запланированные встречи. Это событие совсем отличалось от переговоров с Владимиром Путиным на Аляске.
Смотрите также Евросоюз слишком поздно проснулся: какое истинное отношение европейских лидеров к войне в Украине
Почему встреча с Зеленским понравилась Трампу?
Накануне встречи с Зеленским Трамп встретился с российским диктатором на Аляске. Политолог-американистка заметила, что если сравнить эти встречи, то можно увидеть бешеную разницу.
Прежде всего Аляска стала провалом для Трампа – он увидел, что его дипломатические усилия не работают, когда говорится о Путине. Трамп хотел побыстрее уехать, не было ни обеда, ни дополнительных встреч,
– сказала она.
Тем временем в Вашингтоне Трамп был доволен объединением Украины и Европы и во главе с Зеленским. Лидер США не хотел завершать разговоры, хотя после у него уже были запланированы другие встречи, в частности с Ричардом Гренеллом, специальным посланником США по вопросам специальных миссий, которые он отменил.
Трамп не хотел отпускать Зеленского и европейцев. Даже звонок Путину во время этого саммита должен был состояться после того, как все бы уехали. Трамп находил время и давал возможность всем высказаться,
– подчеркнула Филипенко.
Она добавила, что главной темой встречи с Зеленским были гарантии безопасности для Украины. Со стороны США работу над ними возглавит госсекретарь Марко Рубио, что очень важно, ведь он – один из самых профессиональных политиков в администрации США.
Какие еще положительные моменты принесла встреча Трампа и Зеленского?
-
После встречи 18 августа в Белом доме сообщили, что скандал в феврале давно в прошлом. В Овальном кабинете отметили, что взаимопонимание между президентами было потрясающим, Трамп даже сделал комплимент Зеленскому относительно его внешнего вида.
-
На встрече европейские лидеры попросили Трампа использовать свое влияние на Венгрию, которая блокирует вступление Украины в ЕС. После нее президент США позвонил Виктору Орбану, чтобы обсудить причины блокировки.
-
Во время переговоров в Вашингтоне затронули и тему территорий – канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что требование России отказаться от части Донбасса – это то же, если бы от США требовали отказаться от Флориды. Это сравнение поразило Трампа.