Аляска стала провалом, – американістка пояснила, чому зустріч із Зеленським сподобалась Трампу
- Трамп був задоволений зустріччю з Зеленським у Вашингтоні, на відміну від невдалих переговорів з Путіним на Алясці.
- Лідер США навіть скасував заплановані зустрічі, щоб продовжити розмову з Зеленським і європейськими лідерами.
Основною темою зустрічі з Зеленським були гарантії безпеки для України, роботу над якими очолить держсекретар Марко Рубіо.
Дональд Трамп 18 травня провів зустріч з Володимиром Зеленським у Білому домі. Вона настільки сподобалась лідеру США, що він не хотів відпускати президента України та європейських лідерів.
Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зазначивши, що Трамп навіть скасував наступні заплановані зустрічі. Ця подія зовсім відрізнялась від переговорів з Володимиром Путіним на Алясці.
Чому зустріч із Зеленським сподобалась Трампу?
Напередодні зустрічі з Зеленським Трамп зустрівся з російським диктатором на Алясці. Політологиня-американістка зауважила, що якщо порівняти ці зустрічі, то можна побачити шалену різницю.
Насамперед Аляска стала провалом для Трампа – він побачив, що його дипломатичні зусилля не працюють, коли мовиться про Путіна. Трамп хотів швидше поїхати, не було ні обіду, ні додаткових зустрічей,
– сказала вона.
Тим часом у Вашингтоні Трамп був задоволений об'єднанням України та Європи та чолі з Зеленським. Лідер США не хотів завершувати розмови, хоч після у нього вже були заплановані інші зустрічі, зокрема з Річардом Гренеллом, спеціальним посланником США з питань спеціальних місій, які він скасував.
Трамп не хотів відпускати Зеленського та європейців. Навіть дзвінок Путіну під час цього саміту мав відбутись після того, як усі б поїхали. Трамп знаходив час і давав можливість усім висловитись,
– підкреслила Філіпенко.
Вона додала, що найголовнішою темою зустрічі з Зеленським були гарантії безпеки для України. З боку США роботу над ними очолить держсекретар Марко Рубіо, що є дуже важливо, адже він – один з найпрофесійніших політиків в адміністрації США.
Які ще позитивні моменти принесла зустріч Трампа та Зеленського?
-
Після зустрічі 18 серпня у Білому домі повідомили, що скандал у лютому давно в минулому. В Овальному кабінеті зазначили, що взаєморозуміння між президентами було приголомшливим, Трамп навіть зробив комплімент Зеленському щодо його зовнішнього вигляду.
-
На зустрічі європейські лідери попросили Трампа використати свій вплив на Угорщину, яка блокує вступ України в ЄС. Після неї президент США подзвонив до Віктора Орбана, щоб обговорити причини блокування.
-
Під час переговорів у Вашингтоні зачепили і тему територій – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вимога Росії відмовитися від частини Донбасу – це те саме, якби від США вимагали відмовитись від Флориди. Це порівняння вразило Трампа.