Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зазначивши, що Трамп навіть скасував наступні заплановані зустрічі. Ця подія зовсім відрізнялась від переговорів з Володимиром Путіним на Алясці.

Чому зустріч із Зеленським сподобалась Трампу?

Напередодні зустрічі з Зеленським Трамп зустрівся з російським диктатором на Алясці. Політологиня-американістка зауважила, що якщо порівняти ці зустрічі, то можна побачити шалену різницю.

Насамперед Аляска стала провалом для Трампа – він побачив, що його дипломатичні зусилля не працюють, коли мовиться про Путіна. Трамп хотів швидше поїхати, не було ні обіду, ні додаткових зустрічей,

– сказала вона.

Тим часом у Вашингтоні Трамп був задоволений об'єднанням України та Європи та чолі з Зеленським. Лідер США не хотів завершувати розмови, хоч після у нього вже були заплановані інші зустрічі, зокрема з Річардом Гренеллом, спеціальним посланником США з питань спеціальних місій, які він скасував.

Трамп не хотів відпускати Зеленського та європейців. Навіть дзвінок Путіну під час цього саміту мав відбутись після того, як усі б поїхали. Трамп знаходив час і давав можливість усім висловитись,

– підкреслила Філіпенко.

Вона додала, що найголовнішою темою зустрічі з Зеленським були гарантії безпеки для України. З боку США роботу над ними очолить держсекретар Марко Рубіо, що є дуже важливо, адже він – один з найпрофесійніших політиків в адміністрації США.