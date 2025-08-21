Таку думку висловив 24 Каналу політолог та директор Берлінського центру вивчення Східної Європи Дмитро Стратієвський, зазначивши, що європейські лідери щиро співчувають українцям та надають велику підтримку. Також США та Євросоюз працюють над гарантіями безпеки для Києва, які можуть передбачати розташування на території України військових з країн Європи та під командуванням США.

Чи має Європа потужності, щоб допомагати Україні?

Стратієвський наголосив, що Європа не має наміру штучно затягувати війну для того, щоб ціною життів українців зупиняти Володимира Путіна десь на далеких рубежах.

Навіть з погляду вкрай цинічної логіки це було б нерозумно, тому що Євросоюз зараз має колосальні витрати. Зокрема і щодо українських біженців. Тому є багато контраргументів проти цієї версії,

– зауважив політолог.

Водночас у Європі є різні країни. Якщо говорити про керівництво Угорщини та Словаччини, то у них, за його словами, можливо, інші бажання. Або у влади малих європейських країн, яка б хотіла якось пересидіти війну в Україні.

Однак якщо йдеться про великі країни та їхніх лідерів, насамперед Францію, Німеччину, Італію, то вони мають дійсно абсолютно щире бажання захистити Україну. Однак не завжди їхні бажання співпадають з можливостями,

– сказав директор Берлінського центру вивчення Східної Європи.

Євросоюз, на його думку, занадто пізно прокинувся. Зараз він знайшов консолідуючу позицію, але з великим запізненням. Він має як фінансові проблеми, так і у ВПК. Багато держав ЄС не можуть виробляти достатньої кількості зброї для того, щоб надавати ефективну допомогу Україні. Але при цьому вони, як відзначив політолог, мають таке бажання.

Лідери Євросоюзу звичайно хочуть закінчити цю війну в ідеалі так, щоб це влаштувало українському народу. Але, будемо реалістами, повністю все у цій конструкції реалізувати не вдасться. Проте принаймні є щире бажання припинити кровопролиття,

– наголосив Дмитро Стратієвський.

Тому Європа зацікавлена у закінченні війни в Україні, і версія, що українців використовують як щит, додав він, є не справедливою.

