Хороший знак, – экс-глава МИД указал на положительные стороны встречи Трампа и Си Цзиньпина

Лидеры США и Китая провели встречу в Южной Корее впервые за последние шесть лет, что является позитивным сигналом. Дональд Трамп и Си Цзиньпин, в частности, обсудили войну в Украине, чтобы попытаться совместно ее закончить.

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко в эфире 24 Канала спрогнозировал, каких результатов можно ожидать от общения президента США и главы КНР. Также по результатам встречи Пекину удалось склонить Вашингтон к снижению пошлин до 47% и отмене сборов для китайских судов.

О чем договорились Трамп и Си Цзиньпин?

Огрызко отметил, что по итогам встречи Трампа и Си можно констатировать, что процесс постепенного сближения США и Китая пошел.

Прорыва на самом деле нет. Но сделан важный шаг в том направлении, который нужен Украине,

– подчеркнул экс-глава МИД.

Лидеры США и КНР договорились, в частности, о том, что будут обсуждать дальше торговые вопросы. При этом, по его мнению, остаются противоречия, которые разделяют страны.

"Однако с точки зрения дипломатии очень важно, что впервые за шесть лет состоялась эта встреча. Возобновился контакт на самом высоком уровне, и это очень хороший знак", – подчеркнул дипломат.

Обратите внимание! Дональд Трамп отметил, что во время общения с Си Цзиньпином они очень серьезно обсуждали вопрос окончания войны в Украине. По его словам, вместе с лидером Китая они "собираются работать вместе, чтобы понять, смогут ли чего-то достичь".

Также, подытоживая встречу с Си Цзиньпином, Трамп обмолвился, что они практически не говорили о покупке российской нефти со стороны Китая.

Думаю, что это не правда. Они безусловно говорили о нефти, потому что если они обсуждали российско-украинскую войну, то касались и тех факторов, которые помогают России вести эту захватническую войну,

– уверен Владимир Огрызко.

В то же время Трамп сделал жест вежливости Пекину, когда немного снизил тарифы. Однако это, по мнению дипломата, приглашение к дальнейшему разговору.

Как эксперты оценили встречу Трампа и Си Цзиньпина?