Соглашение о "процветании" Украины и вопрос территорий: Виткофф заявил о прогрессе в переговорах

Уиткофф сообщил о значительном прогрессе в мирных переговорах по Украине. Впрочем, наиболее критическими и в дальнейшем остаются территориальные вопросы.

После заседания "коалиции желающих" в Париже, спецпредставитель Трампа отметил, что США будут делать все необходимое, чтобы достичь безопасной и стабильной сделки для Украины, пишет 24 Канал.

Что известно о ходе переговоров в Париже?

Во время пресс-конференции в Париже во вторник спецпосланник Стив Уиткофф отметил значительный прогресс в мирных переговорах по урегулированию войны в Украине. В то же время он добавил, что вопрос территорий пока является критическим, впрочем Штаты надеются и здесь найти компромисс.

Я думаю, мы достигли большого прогресса (сегодня – 24 Канал), мы слушали заявления Зеленского и других людей по вопросу территорий, который будет наиболее критическим вопросом, и мы продолжим эти дискуссии. Я надеюсь, мы сможем достичь определенных компромиссов по этому поводу,

– заявил Уиткофф.

Также, по словам спецпосланника, соглашение о "процветании Украины" почти готово. Оно должно открыть "огромные перспективы" для украинцев после завершения войны. В то же время сильная экономика будет непосредственно связана с протоколами гарантий безопасности.

"Президент Трамп твердо, горячо верит, что эти убийства должны прекратиться, что резня должна прекратиться, и мы все здесь настроены быть частью этого", – заявил Уиткофф.

Во вторник, 6 января, переговоры в Париже продолжались 10 часов и продолжатся с украинской делегацией несколько позже. Посланник Трампа отмечает, что значительный прогресс уже был достигнут на предыдущих встречах в Женеве, Берлине и Мар-а-Лаго.

О чем стороны договорились на встрече "коалиции желающих"?