Президент США Дональд Трамп во время встречи с королем Великобритании Чарльзом III согласился, союзники должны объединиться для поддержки борьбы Украины против российского агрессора. Король также оценил попытки американского лидера завершить войну.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что сказал король Чарльз ІІІ о поддержке Украины?

В среду, 17 сентября, президент Трамп вместе с первой леди США Меланией прибыл в Великобританию на встречу с королем Чарльзом и королевой Камиллой.

Президент США принял участие в различных торжествах в Виндзоре, в частности посетил торжественный банкет, а 18 сентября провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Король Чарльз III как глава страны должен оставаться аполитичным. Однако он деликатно выразил свою поддержку Украине, заявив, что государство нуждается в поддержке во время, когда Россия угрожает Европе. Примечательно, что король не назвал российскую агрессию "войной".

Поскольку тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир,

– отметил Чарльз ІІІ.

Член династии также оценил "личную преданность президента США Дональда Трампа" для поиска решений при решении самых сложных конфликтов в мире. Король благосклонен к попыткам Трампа обеспечить мир.

К слову, Дональд Трамп назвал свой второй государственный визит в Великобританию "одной из самых высоких почестей в жизни". Президент поблагодарил королевскую семью за приглашение.

Что известно о встрече короля Чарльза III и Дональда Трампа?