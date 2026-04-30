Чтобы не попасть в беду: Мерц перед встречей с Трампом изучал его ссору с Зеленским перед встречей с Трампом

3 марта канцлер Германии Фридрих Мерц совершил визит в США, где имел переговоры с президентом Трампом. Немецкий полит рассказал, что готовился к этой встрече, изучая его спор с Зеленским в Белом доме.

Об этом Фридрих Мерц рассказал в интервью Der Spiegel, опубликованном 29 апреля.

Как Мерц готовился к встрече с Трампом?

Скандальная встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме состоялась 28 февраля 2025 года. Тогда президент Украины прибыл в США для подписания соглашения о редкоземельных металлах.

Напомним, что после спора американский президент обвинил украинского в "неуважении к США" на "грани Третьей мировой". Трамп возмущался, что Штаты якобы оскорбили в их "заветном Овальном кабинете".



Сам Зеленский объяснил, что спор с Трампом был спровоцирован ложными историями о ситуации в Украине.

Поэтому после опыта Зеленского Мерцу пришлось с осторожностью обращаться с Трампом.

Я сначала говорю себе, что вести противоречивую дискуссию в такой атмосфере не имеет смысла. Я наблюдал за теми, кто пытался это делать, и они оказывались не в лучшем положении,

– отметил журналистам немецкий канцлер.

Политик рассказал, что заранее ознакомился с записью встречи президентов Украины и США в Овальном кабинете.

Скандалов с Трампом Мерц не хотел и подчеркнул, что хочет иметь хорошие отношения с президентом США.

Интересно, что за несколько дней до встречи Мерц жестко потроллил Трампа и спародировал его голос. А все потому, что канцлер рассказал, что в Германии резко сократилось количество заявлений на предоставление убежища на 60%, но президент США не поверил ему.

Как прошли переговоры Мерца и Трампа?

Встреча Мерца и Трампа прошла тоже непросто. Президент США критиковал британского премьера Кира Стармера во время встречи. Самому канцлеру тоже досталось. Трамп неудачно "пошутил" об ударе по Германии. Но Мерц покорно воспринимал все шутки, помня свои высказывания за несколько дней до этого.

Лидеры среди других вопросов обсудили и войну в Украине. Канцлер Германии заявил, что Европа не готова принять соглашение по Украине без своего участия. Также он призвал США усилить давление на Россию для достижения реальных результатов в мирных переговорах. Стоит отметить, что еще в феврале Мерц пессимистично оценивал мирные переговоры. Он отмечал, что сейчас Россия "в состоянии глубокого варварства".

Через несколько недель после встречи, а именно 22 марта, лидеры имели еще один разговор, но уже телефонный. Среди главных тем была война России против Украины и напряжение вокруг Ирана.

Стоит также заметить, что в апреле Мерц предположил потерю территорий Украины для мирного соглашения с Россией. Политолог Владимир Фесенко отметил 24 Каналу, что, вероятно, речь шла о фактическом "отказе" от территорий, а не юридическом. То есть все укладывается в план Украины прекратить войну на нынешней линии разграничения.