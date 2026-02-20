Об этом пишет Spiegel.

Что сказал Мерц об окончании войны?

Канцлер Германии отметил, что никакие разумные и гуманитарные аргументы не убедят диктатора Путина закончить войну.

Поэтому перед Европой стоит цель предотвратить продолжение войны в военном плане и ее дальнейшему финансированию в экономическом плане.

Когда я смотрю на этот режим и этот слепой, лютый террор, у меня мало надежды,

– высказался Мерц о "практически невозможных" нормальных отношениях с Путиным.

По мнению немецкого канцлера, "российская властная клика не может обойтись без войны в ближайшем будущем".

Он отметил, что россияне вынуждены поддерживать военную машину, потому что не имеют плана, что делать с сотнями тысяч солдат, в том числе с теми, получившими травмы на фронте.

"Россия в наше время является самой выдающейся страной для наблюдателя, потому что в ней можно найти как глубокое варварство, так и самую высокую цивилизацию", – процитировал Мерц американо-французского историка Астольфа де Кюстина, который долгое время путешествовал по России в XIX веке.

Канцлер заметил, что эти слова актуальны до сих пор, ведь "сейчас мы видим эту страну в состоянии глубочайшего варварства". И это не изменится в ближайшем будущем, поэтому этот факт надо принять.

Мирные переговоры: последние новости