Россия, Путин и не только: СМИ узнали, о чем Орбан будет говорить с Трампом в Белом доме
- Во время встречи с Трампом Орбан планирует добиться смягчения санкций США, наложенных на российскую энергетику.
- Орбан планирует подписать соглашение с Westinghouse Electric на 100 миллионов долларов по закупке ядерного топлива и рассматривает импорт американского сжиженного природного газа на 600 миллионов долларов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 7 ноября, посетит Белый дом. Политик будет пытаться поспособствовать проведению новой встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая, по словам советников Орбана, могла бы помочь прекратить войну между Россией и Украиной.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg и The Guardian.
Какова истинная цель Орбана во время встречи в Белом доме?
Орбан, который предложил провести саммит в Будапеште, также планирует добиться смягчения санкций США, наложенных на российскую энергетику.
Этот визит станет важным испытанием для более жесткой позиции Трампа в отношении Кремля после его обвинений в адрес Путина в затягивании переговоров о прекращении войны,
– отметили в The Guardian.
Однако, как отмечают источники, главная цель Орбана – убедить Трампа посетить Венгрию, ведь премьер сталкивается с беспрецедентным вызовом внутри страны накануне парламентских выборов в апреле.
По мнению советников, визит Трампа укрепил бы образ Орбана как государственного деятеля и мобилизовал его консервативный электорат.
Орбан хочет, чтобы Трамп приехал в Будапешт до выборов. Это главный приоритет. Они будут говорить о вопросах российского газа, но для Орбана важнейшими являются выборы,
– сказал собеседник, который работает в венгерском правительственном учреждении в сфере внешней политики.
Орбан также везет в США пакет предложений. По данным источников, Будапешт планирует подписать соглашение на 100 миллионов долларов с Westinghouse Electric по закупке ядерного топлива вместо российского. К тому же страна рассматривает возможность контракта объемом 600 миллионов долларов на импорт американского сжиженного природного газа в течение пяти лет.
Встреча Трампа и Орбана: что известно?
Виктор Орбан в своем интервью заявил, что санкции США против российских нефтяных компаний были ошибкой с точки зрения интересов его государства. Он планирует обсудить этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.
Одним из вопросов также может стать евроинтеграция Украины, ведь премьер Венгрии пока блокирует это решение. Американский лидер может попытаться убедить его изменить позицию.
По словам Atlantic Council, членство Украины в ЕС соответствует стратегическим целям Трампа, потому что поможет укрепить мир в Украине и откроет новые коммерческие возможности для Штатов.