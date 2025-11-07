Росія, Путін та не лише: ЗМІ дізналися, про що Орбан говоритиме з Трампом у Білому домі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п'ятницю, 7 листопада, відвідає Білий дім. Політик намагатиметься посприяти проведенню нової зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, яка, за словами радників Орбана, могла б допомогти припинити війну між Росією та Україною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg та The Guardian.

Яка справжня мета Орбана під час зустрічі в Білому домі?

Орбан, який запропонував провести саміт у Будапешті, також планує домогтися пом'якшення санкцій США, накладених на російську енергетику.

Цей візит стане важливим випробуванням для більш жорсткої позиції Трампа щодо Кремля після його звинувачень на адресу Путіна в затягуванні переговорів про припинення війни,

– зазначили в The Guardian.

Однак, як зазначають джерела, головна мета Орбана – переконати Трампа відвідати Угорщину, адже прем'єр стикається з безпрецедентним викликом усередині країни напередодні парламентських виборів у квітні.

На думку радників, візит Трампа зміцнив би образ Орбана як державного діяча та мобілізував його консервативний електорат.

Орбан хоче, щоб Трамп приїхав до Будапешта до виборів. Це головний пріоритет. Вони говоритимуть про питання російського газу, але для Орбана найважливішими є вибори,

– сказав співрозмовник, який працює в угорській урядовій установі у сфері зовнішньої політики.

Орбан також везе до США пакет пропозицій. За даними джерел, Будапешт планує підписати угоду на 100 мільйонів доларів із Westinghouse Electric щодо закупівлі ядерного палива замість російського. До того ж країна розглядає можливість контракту обсягом 600 мільйонів доларів на імпорт американського скрапленого природного газу протягом п'яти років.

Зустріч Трампа і Орбана: що відомо?