Переводчица Орбана неправильно перевела ему слова Путина об Украине, когда он был в Москве

Во время встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским лидером Владимиром Путиным переводчица венгерской делегации неточно передавала содержание заявлений кремлевского главы, в частности относительно Украины. Она часто даже не передавала основной смысл заявлений.

Переводчица часто фактически придумывала, что говорит Путин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.

Что не так переводили Орбану?

Вежливые вступительные реплики и заключительные фразы она перевела корректно, но основную часть речи передала со значительными отклонениями от оригинала.

Например, высказывание Путина "Мы хорошо осознаем, что в нашей истории были разные периоды, но нынешние отношения построены на лучших их аспектах и базируются на прагматизме и практическом развитии двусторонних отношений" переводчица перефразировала как: "На самом деле, они (отношения между странами – 24 Канал) постепенно движутся вперед, несмотря на сложную ситуацию, которая возникает, и несмотря на это мы поддерживаем нашу дружбу и отношения".

Когда Путин сказал: "Мы знаем друг друга уже давно", в переводе Орбан услышал: "Я рад, что ты посетил нас".

Фразу Путина "Я знаю, что в своей работе вы прежде всего помните об интересах Венгрии и венгерского народа" она воспроизвела как: "Надеюсь, что сейчас мы обсудим дальнейшие возможности сотрудничества и будем двигаться дальше".

Отдельно отмечается, что переводчица пропустила упоминание об Украине. Когда Путин заявил, что России "знакомо ваше взвешенное мнение по проблемам, связанных с Украиной". Она перевела это как: "я знаю, что международная политика, конечно, имеет влияние и на вас".

По данным Telex, дипломатический протокол предусматривает, что каждая сторона приводит своего переводчика, чтобы иметь полное доверие к передаче слов собеседника.

Венгерские медиа также напоминают, что эта переводчица уже неоднократно сопровождала чиновников: с Орбаном – на похоронах Михаила Горбачева и прошлогодней встрече с Путиным, а также переводила для главы МИД Петера Сийярто.

Что известно о визите Орбана в Москву?