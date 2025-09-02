Во вторник российский диктатор Владимир Путин провел в Пекине первые официальные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином после своего прибытия в страну. Он назвал уровень двусторонних отношений с Пекином "беспрецедентно высоким".

Встреча состоялась в Доме народного собрания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и российские СМИ.

Как прошли переговоры Путина с Си Цзиньпином?

Возвращаясь к советским связям с Китаем во время Второй мировой войны, Путин приветствовал "воспоминание о братстве по оружию, доверие, взаимную поддержку и твердость в защите общих интересов" как основу стратегического согласования их стран "в новую эру". Китай Путин назвал одним из основных победителей Второй мировой.

Мы всегда были вместе тогда, и мы остаемся вместе сейчас,

– сказал Путин в начале встречи.

Си Цзиньпин в ответ подчеркнул, что китайско-российские отношения "выдержали испытание изменением международных обстоятельств", назвал Путина "старым другом" и заверил, что Пекин "готов сотрудничать с Россией, чтобы поддерживать развитие и возрождение друг друга, твердо поддерживать международную справедливость и правосудие, а также строить справедливую и разумную систему глобального управления".

Дружеские жесты обоих лидеров были заметны и во время двухдневного саммита по безопасности в Тяньцзине, который завершился накануне. В частности, на воскресном банкете Си тепло приветствовал Путина и активно общался с ним.

После переговоров Путин и Си Цзиньпин выпили чаю в личной резиденции китайского лидера. В переговорах за чаем участвовали также российские представители Белоусов, Лавров, Ушаков и Орешкин.

Российский лидер сообщил, что делился с китайским коллегой деталями своих недавних переговоров с Дональдом Трампом на Аляске. США настаивают на прекращении российской агрессии против Украины.

Ожидается, что во время этого визита Путин также встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Оба они вместе с Си Цзиньпином должны присутствовать на масштабном военном параде в Пекине в среду.

Этот визит стал самым длинным пребыванием Путина в одной стране с момента начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году. Перед переговорами с Си он также принял участие в трехсторонней встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурелсухом, где назвал Россию, Китай и Монголию "добрыми соседями" с перспективами расширения политических и экономических связей.

Путин поехал в Китай договариваться по газу

Известно, что "Газпром" подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве с китайской нефтегазовой компанией CNPC.

Также планируют увеличить поставки газа через "Силу Сибири" с 38 миллиардов кубометров в год до 44 миллиардов. Подписан меморандум о строительстве "Силы Сибири – 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Востока". Этот проект позволит поставлять еще 50 миллиардов кубометров в год. На 2 миллиарда кубометров увеличат поставки газа через "Дальневосточный маршрут".

Соглашение по "Силе Сибири – 2" рассчитано на 30 лет, а цена газа будет ниже для Китая, чем для Европы.

Какова реакция украинской стороны?

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул, что Россия "цементирует свою политическую и экономическую зависимость от Китая".

Путин окончательно угробил дело Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева, которые в страшном сне не могли представить вассальный статус Москвы по отношению к Пекину,

– отметил он.

Строительство "Силы Сибири" на самом деле лишь усилит экономическую зависимость России от Китая. Нюанс в том, что Россия лишь заменяет потерянный рынок в Европе. Однако Китай со своей стороны имеет сильную позицию диктовать очень низкие цены закупок, условия и сроки такой торговли. Фактически Москва постепенно станет полностью зависимой от воли Пекина.

Какие заявления сделал Путин в первый день пребывания в Китае?