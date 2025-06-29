Может состояться "в любой момент": в Кремле прокомментировали вопрос встречи Путина и Трампа
- Кремль заявил о возможности встречи Путина с Трампом "в любой момент", но дата и место еще не определены.
- Помощник Путина, Юрий Ушаков, отметил, что встреча есть на повестке дня и общение с американскими представителями характеризуется как "дружеское партнерское".
В Кремле снова заговорили о вероятности встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Там заявили, что это может произойти "в любой момент".
Вопрос о встрече с Путиным "есть на повестке дня" Трампа. Об этом сообщили российские пропагандистские медиа со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова, передает 24 Канал.
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В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Трампа
Конкретные дата и место встречи лидеров еще не определены.
Идет рабочий контакт постоянно с американцами, вопрос на повестке дня есть, но пока в практическую плоскость не перешло. Но стороны имеют в виду так или иначе его поднять, и я думаю, что эта встреча вполне может состояться, где и когда – пока сказать трудно, конечно,
– сказал Ушаков.
Он заявил, что встреча может состояться "в любой момент, это от лидеров зависит". Он охарактеризовал текущие неофициальные коммуникации с американскими представителями как "дружеское партнерское общение" – в отличие от периода администрации Джо Байдена.
Ушаков отметил, что для России это "в какой-то мере дает надежду на то, что будут и реальные сдвиги".