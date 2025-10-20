Москва "серьезно готовится" к предстоящей встрече Трампа с Путиным, МИД России
- Москва усиленно готовится к встрече Трампа с Путиным.
- Ведутся консультации между министрами иностранных дел России и Венгрии для организации саммита.
Ожидаемый саммит российского и американского президентов пройдет в Венгрии. Сейчас в Москве продолжаются активные приготовления к переговорам.
Об этом стало известно со слов пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой в комментарии агентству ТАСС, передает 24 Канал.
Актуально Готовят встречу Трампа и Путина: Рубио и Лавров поговорили по телефону
Как Россия настраивается на саммит в Венгрии?
Захарова сообщила, что российские дипломаты "серьезно и глубоко" готовятся к встрече президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна состояться в ближайшее время в Будапеште.
По информации МИД России, контакт между Трампом и Путиным уже состоялся, а помощник российского президента Юрий Ушаков поделился с участниками подготовки деталями этого разговора.
Также пресс-секретарь МИД России отметила, что одновременно ведутся консультации между министрами иностранных дел России и Венгрии, которые привлечены к организации встречи.
Встреча Трампа и Путина: главные новости
После длительного телефонного разговора с главой Кремля 16 октября Дональд Трамп заявил о намерении лично встретиться с ним в Венгрии в ближайшее время.
В свою очередь венгерский премьер Виктор Орбан положительно отреагировал на инициативу Трампа и с радостью согласился принимать визит президентов в Будапеште.
Уже 17 октября президент Венгрии связался с российским диктатором и провел разговор о предстоящей встрече.
В Москве рассматривают саммит рассматривают как платформу для обсуждения двусторонних отношений с Вашингтоном и ожидают, что эти переговоры дадут возможность продвинуться в направлении "мирного урегулирования войны против Украины".
В то же время после встречи лидеров Украины и США, состоявшейся 17 октября, Кремль отверг идею о временном прекращении огня по линии фронта как возможный первый шаг к переговорам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные предложения "газетными сообщениями".
Сенатор Марко Рубио, вероятно, планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг, 23 октября.