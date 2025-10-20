Укр Рус
Геополітика Росія Москва "серйозно готується" до майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, – МЗС Росії
20 жовтня, 19:08
3

Москва "серйозно готується" до майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, – МЗС Росії

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Москва посилено готується до зустрічі Трампа з Путіним.
  • Ведуться консультації між міністрами закордонних справ Росії та Угорщини для організації саміту.

Очікуваний саміт російського та американського президентів пройде в Угорщині. Наразі у Москві тривають активні приготування до перемовин.

Про це стало відомо зі слів речниці російського МЗС Марії Захарової в коментарі агентству ТАСС, передає 24 Канал.

Актуально Готують зустріч Трампа і Путіна: Рубіо та Лавров поговорили телефоном

Як Росія налаштовується на саміт в Угорщині?

Захарова повідомила, що російські дипломати "серйозно й глибоко" готуються до зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка має відбутися найближчим часом в Будапешті. 

За інформацією МЗС Росії, контакт між Трампом і Путіним вже відбувся, а помічник російського президента Юрій Ушаков поділився з учасниками підготовки деталями цієї розмови. 

Також речниця МЗС Росії зазначила, що одночасно ведуться консультації між міністрами закордонних справ Росії та Угорщини, які залучені до організації зустрічі.

Зустріч Трампа й Путіна: головні новини

  • Після тривалої телефонної розмови з очільником Кремля 16 жовтня Дональд Трамп заявив про намір особисто зустрітися з ним в Угорщині найближчим часом.

  • Своєю чергою угорський прем'єр Віктор Орбан позитивно відреагував на ініціативу Трампа й з радістю зголосився приймати візит президентів у Будапешті.

  • Вже 17 жовтня президент Угорщини зв'язався з російським диктатором і провів розмову щодо майбутньої зустрічі.

  • У Москві розглядають саміт розглядають як платформу для обговорення двосторонніх відносин із Вашингтоном і очікують, що ці переговори дадуть можливість просунутися в напрямку "мирного врегулювання війни проти України". 

  • Водночас після зустрічі лідерів України та США, що відбулася 17 жовтня, Кремль відкинув ідею про тимчасове припинення вогню по лінії фронту як можливий перший крок до переговорів. 

  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав подібні пропозиції "газетними повідомленнями". 

  • Сенатор Марко Рубіо, ймовірно, планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у четвер, 23 жовтня.