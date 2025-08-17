В пятницу, 15 августа, весь цивилизованный мир с возмущением наблюдал, как перед военным преступником Владимиром Путиным на Аляске американские военные расстилали красную дорожку. Курт Волкер объяснил, что это была продуманная тактика Дональда Трампа, которая не сработала.

Зачем американский президент подготовил для главы Кремля красную дорожку, в интервью Суспильному объяснил дипломат Курт Волкер, который в 2017 - 2019 годах был спецпредставителем США в переговорах по Украине, передает 24 Канал.

Зачем Трампу понадобился жест с красной дорожкой?

По мнению Волкера, Трамп рассчитывал на то, что красная дорожка позволит Путину чувствовать себя желанным гостем. И в обмен на эти приятные ощущения он пойдет на определенные уступки, например, даст шанс на прекращение огня.

Однако надежды президента США не оправдались – диктатор остался при своих максималистских требованиях и отказался от прекращения огня.

Дипломат отметил, что тактика Трампа не сработала.

Напомним, что дочь Кита Келлога Меган Моббс раскритиковала решение с красным ковром для Путина. Это, по ее словам, не нужно было поручать американским военным в форме.