У п'ятницю, 15 серпня, увесь цивілізований світ з обуренням спостерігав, як перед воєнним злочинцем Володимиром Путіним на Алясці американські військові розстеляли червону доріжку. Курт Волкер пояснив, що це була продумана тактика Дональда Трампа, яка не спрацювала.

Навіщо американський президент підготував для очільника Кремля червону доріжку, в інтерв'ю Суспільному пояснив дипломат Курт Волкер, який у 2017 - 2019 роках був спецпредставником США у переговорах щодо України, передає 24 Канал.

Навіщо Трампу знадобився жест із червоною доріжкою?

На думку Волкера, Трамп розраховував на те, що червона доріжка дозволить Путіну почуватися бажаним гостем. І в обмін на ці приємні відчуття він піде на певні поступки, наприклад, дасть шанс на припинення вогню.

Однак сподівання президента США не виправдалися – диктатор залишився при своїх максималістських вимогах та відмовився від припинення вогню.

Дипломат зауважив, що тактика Трампа не спрацювала.

Нагадаємо, що донька Кіта Келлога Меган Моббс розкритикувала рішення з червоним килимом для Путіна. Це, за її словами, не потрібно було доручати американським військовим у формі.