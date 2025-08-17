Навіщо американський президент підготував для очільника Кремля червону доріжку, в інтерв'ю Суспільному пояснив дипломат Курт Волкер, який у 2017 - 2019 роках був спецпредставником США у переговорах щодо України, передає 24 Канал.

Навіщо Трампу знадобився жест із червоною доріжкою?

На думку Волкера, Трамп розраховував на те, що червона доріжка дозволить Путіну почуватися бажаним гостем. І в обмін на ці приємні відчуття він піде на певні поступки, наприклад, дасть шанс на припинення вогню.

Однак сподівання президента США не виправдалися – диктатор залишився при своїх максималістських вимогах та відмовився від припинення вогню.

Дипломат зауважив, що тактика Трампа не спрацювала.

Нагадаємо, що донька Кіта Келлога Меган Моббс розкритикувала рішення з червоним килимом для Путіна. Це, за її словами, не потрібно було доручати американським військовим у формі.