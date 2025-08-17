Зачем американский президент подготовил для главы Кремля красную дорожку, в интервью Суспильному объяснил дипломат Курт Волкер, который в 2017 - 2019 годах был спецпредставителем США в переговорах по Украине, передает 24 Канал.

Смотрите также "Очаровала Путина": что за "таинственная" женщина сопровождала Трампа на Аляске

Зачем Трампу понадобился жест с красной дорожкой?

По мнению Волкера, Трамп рассчитывал на то, что красная дорожка позволит Путину чувствовать себя желанным гостем. И в обмен на эти приятные ощущения он пойдет на определенные уступки, например, даст шанс на прекращение огня.

Однако надежды президента США не оправдались – диктатор остался при своих максималистских требованиях и отказался от прекращения огня.

Дипломат отметил, что тактика Трампа не сработала.

Напомним, что дочь Кита Келлога Меган Моббс раскритиковала решение с красным ковром для Путина. Это, по ее словам, не нужно было поручать американским военным в форме.