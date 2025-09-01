Представитель России Юрий Ушаков заявил, что Путин не обещал Трампу встретиться с Зеленским. Такой договоренности вообще не было.

Трамп требует у Путина встретиться с Зеленским. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Обещал ли Путин встретиться с Зеленским?

По словам Ушакова, во время предыдущих контактов между Путиным и президентом США, а также на встрече на Аляске, действительно обсуждалась идея повысить уровень делегаций в переговорах Киева и Москвы.

Но американцы нам сказали, что они тоже между собой подумают по этому вопросу, а потом выйдут с какими-то конкретными предложениями,

– отметил он.

Помощник Путина подчеркнул, что информация в медиа о якобы подготовке трехстороннего саммита не соответствует тем договоренностям, которые на самом деле обсуждались.

"Сейчас говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно это – насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было", – резюмировал Ушаков.

