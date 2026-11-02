Окончание войны в Украине: чего на самом деле хочет Китай

Международное сообщество внимательно следит за дипломатическими маневрами Китая в отношении перспектив прекращения российской агрессии. В центре внимания – возможности Пекина влиять на переговорный процесс и его дальнейшие шаги в связи с войной в Украине.

Президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко в эфире 24 Канала подробно проанализировал последние сигналы из Пекина и намерения китайского руководства.

Готовит ли Пекин саммит об Украине?

По словам эксперта, после недавних переговоров с лидером КНР в Пекине президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что на данный момент нет никаких признаков подготовки саммита по Украине с участием Вашингтона, Москвы и Пекина. Си Цзиньпин прямо подчеркнул, что это европейский конфликт, поэтому за столом переговоров непременно должны присутствовать представители европейских государств. Буряченко обратил внимание на искренность таких заявлений лидера Китая.

Цзиньпин не лукавил, он абсолютно правду сказал, что никакого саммита по завершению российско-украинской войны в Китае не будет, потому что его не планируется,

– заявил эксперт.

Буряченко добавил, что китайская сторона пока не стремится проявлять активную инициативу в отношении отдельной переговорной площадки на своей территории, хотя Россия будет всячески пытаться включить этот вопрос в повестку дня многосторонних мероприятий, таких как саммит АТЭС.

Почему Кремль продвигает идею новой Ялты?

Российская пропаганда регулярно пытается создать впечатление о распределении мировых сфер влияния между большими державами без участия ключевых сторон. Алексей Буряченко отметил, что для подобных геополитических соглашений нет ни оснований, ни предпосылок, а война против Украины еще продолжается. Более того, китайское руководство совершенно не заинтересовано в усилении геополитического веса Владимира Путина.

Си Цзиньпину нужна слабая, подверженная санкциям путинская Россия, зависимая от воли Китая, а не такая, чтобы выводить ее на какой-то геополитический Олимп, формулируя там условную вторую Ялту,

– констатировал Буряченко.

Следовательно, сажать главу Кремля за один стол с лидером США, делая его равноправным партнером, Пекин не имеет ни малейшего намерения.

Каковы приоритеты Пекина и что это означает для Европы?

Для Си Цзиньпина гораздо важнее отдельный диалог с Соединенными Штатами о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, дебатам вокруг Тайваня, вопросам ядерного сдерживания и деструктивному сотрудничеству России с Северной Кореей. Украинская дипломатия, со своей стороны, должна твердо отстаивать принцип "ни слова об Украине без Украины" и не допускать обсуждения войны за спиной Европы.

Ранее эксперты уже оценивали перспективы многосторонних форматов и то, состоится ли " встреча представителей США, Китая и России в Шэньчжэне. " Кроме того, аналитики неоднократно подчеркивали, что реальная " Безопасность Европы без Украины и участия ЕС невозможна ".